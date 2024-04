Beau Belga, Painters diretso ang arangkada

Mga laro Linggo:

(Ninoy Aquino Stadium)

3:00pm – Phoenix vs Magnolia

6:15pm – NorthPort vs Ginebra

BUMIDA muli sina Beau Belga at Andrei Caracut nang salagin ng Rain or Shine ang buwelta ng Terrafirma at naipreserba ng Elasto Painters ang 116-104 panalo sa PBA Philippine Cup sa Caloocan Sports Complex Sabado ng hapon.

Pininturahan ng RoS ang pangatlong sunod na panalo matapos ang 0-4 start, napigil ang Dyip sa 4-4.

Tumapos si Belga ng 19 points, 7 rebounds at 8 assists, binak-apan ni Caracut ng double-double na 17 points, 10 assists. Naka-limang 3s si Caracut, apat kay Belga.

Limang players pa ni coach Yeng Guiao ang nagsumite ng 11 pataas sa pangunguna ng 16 ni Jhonard Clarito na humablot din ng 8 rebounds, may 15 at 9 si Santi Santillan.

Dinomina ng Rain or Shine ang boards 52-32.

Hindi naibalik ng tig-20 points nina Juami Tiongson at Stephen Holt ang Terrafirma. May sahog pang 8 rebounds, 13 assists si Holt, may double-double ding 18 markers, 10 boards si Javi Gomez de Liano.

Nagsagutan ng mini-runs ang magkabila sa first half para magpalitan sa trangko pero walang lumamang ng double digits. Nasa unahan ang Painters 65-61 sa break.

Pagbalik ay unti-unting lumayo ang Rain or Shine, lumamang 92-79 sa 3-pointer ni Caracut pero sumagot din ng tres si Andreas Cahilig para ibaba sa 10 papasok ng fourth.

Kinubra ng Dyip ang first 7 points ng final period para ilapit sa 92-89. Pinaghatian nina Caracut at Belga ang sagot na 10-0 run ng Painters tungo sa 102-89 edge 6:05 sa orasan.

Hindi na naibaba ng Terrafirma ang hinahabol sa single digits, lumobo pa sa 114-98 sa three-point play ni Santillan 1 1/2 minutes na lang. (Vladi Eduarte)