Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte sa pananahimik nito sa isyu ng pambu-bully ng China sa West Philippine Sea.

Ipinaliwanag ni Marcos na si VP Duterte ay bahagi ng administrasyon at kung ano ang posisyon ng gobyerno laban sa agresibong galaw ng China sa WPS ay ito na rin ang posisyon ng bise presidente.

Bukod dito, hindi aniya trabaho ng Vice President at Education Secretary na magpaliwanag sa foreign policy ng gobyerno.

“It’s not the Vice President’s place to – the Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon, talagang kasama sa administration, not only the government’s agenda in this administration,” paliwanag ng Pangulo.

“That’s not the role of the Vice President, or the Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I’m very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me,” dagdag pa nito.

Matatandaan na inulan ng batikos si VP Sara dahil sa pananahimik nito noong panahong binomba ng tubig at hinarang ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng WPS.