Bam Adebayo, Miami may tsansa makaiwas sa play-in

MAY tsansa pa ang Miami Heat na pumalaot na agad sa playoffs, kung aalatin ay babalik sa play-in tournament sa East.

Depende ‘yun sa magiging resulta ng huling laro sa regular season sa Lunes (araw sa Manila).

Isa-isang laro lang muna, pero hanggang nagki-click ang crew, positibo si coach Erik Spoelstra sa kanilang tsansa na makaiwas sa play-in.

Tulad nang kubabawan ang Toronto Raptors 125-103 sa likod ng 22 points ni Nikola Jovic at 20 points, 9 assists ni Jaime Jaquez, Jr. nitong Biyernes.

Bumakas ng 19 points si Bam Adebayo, 18 kay Tyler Herro at tig-14 sina Jimmy Butler at Kevin Love.

“I’m focused on my team. All I’m focused on (is) we can get to a place where we’re connected and playing for each other and playing a spirited game where it’s to our identity.”

Makakaiwas sa play-in ang Miami kapag naipanalo ang rematch kontra Raptors sa Lunes.

Namuno sa Toronto ang 35 points at season-high 11 rebounds ni RJ Barrett.

Nagbaon ng 17 3s ang Heat (45-36) na nasa 8th spot sa kasalukuyan.

Tatapusin ng Orlando, Indiana, Philadelphia at Miami ang regular season bilang No. 5, No. 6, No. 7 at No. 8 sa Eastern Conference.

Magkakabuhol sa 46-35 ang Magic, Pacers at 76ers. (Vladi Eduarte)