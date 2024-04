Bagdagulan is the newest love language Pananabunot ni Vice kay Anne inalmahan ng mga fan

May mga faney na hindi nagugustuhan ang ginagawa ni Vice Ganda kay Anne Curtis. Para sa kanila, super off na ang eksena kapag pini-‘pisikal’ ni Vice si Anne.

“Ok lang `yung magbuwisitan at asaran, pero wag mong pisikalin si Anne. Respect mo pa rin pagiging babae niya. I have watched one time sa ‘Tawag ng Tanghalan’ biniro ka ni Jhong Hilario, may nilagay sa buhok mo, tapos bigla mong sinabunutan si Anne. Napagbintangan mo siya. Respect mo pa rin,” paalala ng isang fan.

Sagot ni Vice, “Wag niyo po kaming alalahanin. Kami po ang may relasyon kaya kami po ang magde-decide kung paano kami maghaharutan. Iba-iba po ang dynamics ng mga magkakaibigan.”

Pinakita rin ni Vice ang video na kahit off cam, o backstage, bwisitan pa rin sila ni Anne.

“Ewan ko ba kung bakit ganyan ang trip namin lagi. Kahit off cam, masayang-masaya kaming nagbubuwisitan. Ang labo ng love language namin. Hahaha!” sabi ni Vice.

“Bagdagulan is the newest love language! Hehehehe!” dugtong na chika pa ni Vice.

Pero hirit pa rin ng isang faney, “Hello Vice pero syempre national TV kayo, may kaakibat na social responsibility kayo, wag natin gawing pisikalan ang biruan kasi iisipin ng mga bata, okey lang `yon.”

Sagot ulit ni Vice, “Ang programang ito ay Rated PG!”

Chika pa rin ng isang fan, “Buti hindi niyo love language manakal ng kawad ng kuryente o manghampas ng table. Hahahaha.”

Reply ni Vice, “Hanggang sakalan lang po kami pero lotlot ako kay Anne because I have Barbie arms. Chozzz!” sagot pa rin ni Vice.

Anyway, sinang-ayunan naman si Vice ng mga faney nila ni Anne, na wala namang masama sa nakikita nila.

“Almost 15 years na kayong magkaibigan at naghaharutan ni Anne, ngayon ka lang na-inform kung paano mo siya haharutin ng tama sa panlasa niya. Hahahaha.”

“Ang daming papansin. Lahat big deal. Hay naku.”

“Kaya nga physical hosting ang tawag nila, eh.”

“Alam naman nila ang mga limit nila, they have so much respect for each other, at pinag-uusapan nila `yon.”

Well, okey rin naman siguro na nababasa ni Vice ang mensahe ng ibang fan, na mukhang concern naman, at hindi lang basta-basta naninira. (Dondon Sermino)