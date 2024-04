Anthony natawa: Maris trending sa ‘TT’

Kaaliw talaga si Maris Racal, ha!

Trending nga siya ngayon dahil sa dialogue niyang “TT” sa interbyu namin sa kanila ng ‘Can’t Buy Me Love’ love team niyang si Anthony Jennings.

Sa finale presscon nga kasi ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay na-corner namin ni Byx Almacen sina Maris, Anthony at ininterbyu namin sila para sa ‘Anything Goes’ online show namin sa Abante TeleTabloid.

Sa dulo ng interbyu ay nagtanong si Maris kung ano ang tawag sa viewers namin dahil magpo-promote nga sila ni Anthony para sa nalalapit na pagtatapos ng serye nila.

Binanggit na ni Byx na TeleTabloid at ako naman ay nagsabing Abante TeleTabloid.

Parang confused si Maris at nakita nga rin niya sa microphone na hawak namin ang dalawang malaking T.

So dialogue niya, “TT?” at natawa tuloy si Anthony.

Dahil doon, shinare ng fans ni Maris at ng iba pang netizens ang portion na iyon ng ‘Anything Goes’ online show namin.

Natawa talaga ang mga nakapanood kaya trending nga si Maris, ha!

Ibang klase nga si Maris, walang kakabog sa kanya, ha!

Anyway, love rin namin sina Maris, Anthony dahil naglalaan talaga sila ng oras para sa mga gustong mag-interbyu sa kanila after the presscon.

In fairness, parehong mabait sa press ang MaThon love team, ha!

Bongga!