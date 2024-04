Hinamon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isiwalat sa publiko kung ano ang pinamigay nito sa West Philippine Sea (WPS) sa pinasok na kasunduan sa China.

Ginawa ni Pangulong Marcos ang panawagan matapos aminin ng Chinese Embassy sa Maynila na dahil sa gentleman’s agreement nina Duterte at Chinese President Xi Jinping, napanatili ang ‘overall peace and stability’ sa Ayungin Shoal na tinatawag ng Beijing na Ren-ai Jiao.

“The first question that I have is clear so now, we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano ‘yung pinamigay niyo?” giit ni Marcos.

“Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano ‘yung dapat naming gawin? Ano ‘yung laman nu’ng secret agreement na ‘yan?” dagdag pa niya.

Nauna nang sinabi ni Marcos na hihintayin niyang makabalik sa Pilipinas si Chinese Ambassador Huang Xilian upang tanungin sa pinasok na kasunduan ni Duterte sa China.

“Tawag nila ‘gentleman’s agreement.’ Tawag ko diyan secret agreement. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Eh ang abogado, gusto nila lahat nakasulat ‘yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi?” ani Marcos.

“Why is it secret? Because don’t tell me it was just an oversight na hindi nasulat, eh deliberate ‘yung hindi sinulat. Deliberate ‘yun. Somehow it was decided in the last administration that we will not announce it to the Filipino people, therefore it is a secret agreement,” giit pa niya.

Noong Huwebes nang gabi, sinabi ni Duterte na wala siyang pinamigay na teritoryo ng Pilipinas sa WPS dahil ang pinasok niyang kasunduan ay magkaroon ng ‘status quo’ sa Ayungin Shoal.

Dahil sa status quo, pumayag si Duterte na huwag magdala ng construction materials sa nabubulok na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Oras na magiba ang nakasadsad na barko, sinabi ng ilang political analyst na maaari nang okupahan ng China ang nasabing bahura.