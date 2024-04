Adamson binuhat ni Karen Verdeflor

Mga laro Linggo:

MALIIT na lang ang tsansa para makapasok sa final four pero ipinakita pa rin ni libero Karen Verdeflor ang kanyang husay sa depensa upang akbayan ang Adamson University (AdU) sa 25-17, 23-25, 20-25, 25-23, 15-13 panalo kontra University of the Philippines (UP) sa 86th UAAP women’s volleyball tournament second round eliminations na nilaro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila, Sabado.

Nahirang na Best Player of the Game si Verdeflor matapos irehistro ang 25 excellent digs at 15 excellent receptions para tulungan ang Lady Falcons na pagandahin ang kanilang karta at umasang makasampa pa sa susunod na phase.

Tangan ang 3-8 karta, kasalo nila sa No. 5 ang Ateneo Blue Eagles, hinahabol nila ang nasa No. 4 na Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na may 6-4 card.

Kailangang matalo ang lahat ng natitirang laro ng Lady Tamaraws at maipanalo naman ng Lady Falcons ang nalalabi nila upang makahirit ng playoffs sa No. 4 spot.

Sa fourth set, ipinakita ng Lady Falcons ang kanilang determinasyon nang sikwatin ang panalo sa pahirapang laban at makahirit ng deciding set 5.

May tsansa pa sanang maitakas ng Lady Maroons ang panalo nang maitabla nila sa 13-all ang iskor sa fifth pero nanatili ang pagiging matikas ng Adamson at nakuha ang mahirap na panalo.

Nalasap naman ng UP ang pang-11 talo sa 12 laro kaya mas nabaon sila sa ilalim.