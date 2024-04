Dadalhin na sa Pilipinas ang abot kaya at advance na teknolohiya para maagapan ang breast at ovarian cancer.

Ito ay matapos na lagdaan ng Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory, ng Detoxicare Phils Inc., ang isang partnership deal sa biopharmaceutical company AstraZeneca.

Ang pagtutulungan na ito ay isang malaking hakbang para labanan ang nakamamatay na sakit.

“Detoxicare’s commitment to making advanced diagnostics affordable and within reach has been a driving force in reshaping the landscape of healthcare accessibility,”ayon kay Gjay Ordinal, M.D, President ng Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory.

Sa paggamit ng mga advance na teknolohiya at ang epektibong gamot ng AstraZeneca, malaki ang tsansa na makaligtas sa breast at ovarian cancer.

“We are redefining oncology in AstraZeneca, where we aspire for a future where cancer cure is possible through our life-changing medicines, alongside partnerships and ecosystem solutions that allow early detection, diagnosis, and equitable cancer care for patients,” ayon kay Lotis Ramin, AstraZeneca Country President. “We are grateful to Detoxicare for this collaboration that enables better access to innovative and holistic approaches that will truly deliver impactful benefits for the cancer community,” aniya pa.

Nabatid na ang Detoxicare ay nag-aalok din ng iba’t ibang variety ng testing services para sa magkakaibang uri ng cancer tulad ng Pan Lung Cancer at KRAS/NRAS para sa colorectal cancer bukod pa sa mga test para sa respiratory diseases. (Juliet de Loza-Cudia)