Selyado na ang pangako ng Estados Unidos at Japan na suportahan ang pagpapagawa ng railway project na mag-uugnay sa Subic, Clark at Batangas.

Ibinalita ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa makasaysayang trilateral meeting sa pagitan nina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida.

Sa Joint Vision Statement na inilabas matapos ang makasaysayang pulong ng tatlong lider, inanunsiyo ang paglulunsad ng Luzon Economic Corridor na sumusuporta sa connectivity o pag-uugnay ng Subic Bay, Clark, Manila, at Batangas.

Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang mga infrastructure project tulad ng mga riles, modernisasyon ng mga pantalan, clean energy at semiconductor supply chains and deployments; agribusiness; at civilian port upgrades sa Subic Bay. (Eralyn Prado)