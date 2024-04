Steph Curry, Warriors kinana 3rd straight win

TUMIPA ng 22 points si Stephen Curry para balikatin ang kulang sa taong Golden State Warriors sa pangatlong sunod na panalo, ang 100-92 victory laban sa dinayong Portland Trail Blazers Huwebes ng gabi (Biyernes/Manila time).

Nag-ambag si Jonathan Kuminga ng 19 points sa Golden State, ipinahinga sina Klay Thompson (right knee tendonitis), Draymond Green (right knee contusion) at Gary Payton II (left calf tightness).

Kabuhol na ng Warriors (45-35) ang Kings at Lakers sa 8th-10th sa West, nakasiguro na ng puwesto sa play-in.

“It’s a loaded conference. Everybody’s good,” bulalas ni Golden State coach Steve Kerr. “It’s just tough to make ground.”

Namuno sa Portland (21-59) ang 25 points, 11 rebounds ni Deandre Ayton at 18 points, 12 assists ni Scoot Henderson.

Abante pa sa 85-79 ang Blazers higit 9 minutes sa laro, hinabol ng Warriors hanggang itabla ng pullup jumper ni Curry sa 86.

Nagbaon ng isang free throw si Kevon Looney, sinundan ng isa pang tres ni curry tungo sa 90-86 at hindi na bumitaw ang Golden State. (Vladi Eduarte)