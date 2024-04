Sisi Rondina, Flying Titans sesementuhan silya sa F4

Standings W L

Choco Mucho 7 1

PLDT 7 1

Creamline 6 2

Petro Gazz 6 2

Chery Tiggo 6 2

Cignal 5 3

Akari 4 5

NXLed 3 5

Farm Fresh 2 6

Galeries Tower 2 6

Capital 1 1 8

Strong Group 0 8

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – Galeries Tower vs Farm Fresh

4:00pm – Strong Group vs Choco Mucho

6:00pm – NXLed vs Creamline

IPOPORMALISA nina Cherry Ann “Sisi” Rondina at ng Choco Mucho Flying Titans ang pagsiguro sa isa sa apat na silya sa semifinals sa pagsagupa nito sa Strong Group Athletics sa tampok na laro ngayong Sabado sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena.

Inaasahang magiging madali ang daanan ng Flying Titans na asam ang ikaapat na sunod na panalo sa pagsagupa sa naghahanap pa rin sa unang tagumpay na Strong Group na makakapagbigay sa koponan sa solong pangunguna at silya sa single round na semifinals.

Una munang magsasagupa ang kapwa nahulog sa classification round na lamang na Galeries Tower at Farm Fresh Foxiers na kapwa may 2-6 panalo-talo na kartada sa ganap na alas-2 ng hapon bago ang salpukan ng Strong Group at Choco Mucho sa ganap na alas-4.

Pilit namang babangon ang defending champion Creamline Cool Smashers sa nalasap na ikalawang kabiguan sa pakikipagkita nito sa nananatiling buhay ang tsansa na makaagaw ng silya sa huling apat na puwesto na NXLed Chameleons na sariwa pa sa ikalawang sunod na panalo at naiangat ang karta sa kabuuang 3-5 panalo-talo.

Kapwa nabigo ang Galeries at Farm Fresh sa huli nitong laban. Yumukod ang High Risers sa Akari Chargers, 25-19, 25-17, 25-20 habang kinapos ang Foxies kontra NxLED, 26-24, 20-25, 23-25, 25-23 at 11-15.

Huli naman nalasap ng Strong Group ang 12-25, 21-25 at 17-25 na kabiguan kontra Akari Chargers habang winalis ng Choco Mucho ang huli nitong nakatapat na Capital1 Solar Spikers, 25-15, 2516-, 25-21 para pangunahan nito ang torneo kasalo ang walang laro na PLDT High Speed Hitters.

Asam naman ng Creamline na agad putulin ang nalasap na limang set na kabiguan kontra sa Petro Gazz Angels, 25-15, 18-25, 26-24, 19-25 ,13-15.

Hangad din ng Creamline na makamit ang pangpito nitong panalo upang makahiwalay ang katabla sa pangatlong puwesto na Petro Gazz habang nasisiguro din nito ang isang silya sa mahigpit na labanan sa semifinals na posible na maganap ang ilang koponan na pagtatabla sa kartada sa pagtatapos ng eliminasyon. (Lito Oredo)