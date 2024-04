Robert Bolick, Road Warriors bubundulin TNT Tropang Giga

Mga laro Sabado:

(Caloocan Sports Complex)

3:00pm – Rain or Shine vs Terrafirma

Candon, Ilocos Sur

6:15pm – TNT vs NLEX

SA bihirang pagkakataon, sa magkahiwalay na venue ang double-header ng PBA Philippine Cup ngayong Sabado, Abril 13.

Bakbakan ang Rain or Shine at Terrafirma sa Caloocan Sports Complex ng 3 pm, basagan ang sister teams TNT at NLEX sa Candon, Ilocos Sur sa 6:15 ng gabi.

Itataya ng No. 2 Road Warriors (5-1) ang four-game winning streak laban sa No. 7 Tropang Giga (3-3).

Naitawid nina Calvin Oftana, Jayson Castro, RR Pogoy, Kelly Williams ang manipis na 92-90 win ng TNT kontra Meralco noong April 7.

Huling biktima nina Robert Bolick, Anthony Semerad at NLEX ang Magnolia 87-74 noong Sabado.

Samantala, matapos ang 0-4 start ay nakatatlong sunod na panalo ang Rain or Shine na nasa 10th spot. Kumikikig sa No. 4 ang Terrafirma (4-4), talo sa San Miguel 113-110 noong Miyerkoles pero naghahabol sa quarterfinals.

“Next game namin Terrafirma, ang ganda rin ng inilalaro,” punto ni Rain or Shine coach Yeng Guiao. “After that NorthPort, grabe. Parang kalaban mo rin ‘yung malalakas na teams.”

Kaya pang humabol sa playoffs ang Painters, pero kailangan ng mas marami pang panalo.

Bukod kina Juami Tiongson at Javi Gomez de Liano, brusko ang bigs ni coach Johnedel Cardel kina Isaac Go, Kemark Carino at Mark Sangalang.

Run-and-gun naman ang Rain or Shine kina Adrian Nocum, Andrei Caracut, Gian Mamuyac, mainam din ang inilalaro nina Beau Belga, Santi Santillan, Shaun Ildefonso at Jhonard Clarito. (Vladi Eduarte)