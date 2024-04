Simula sa Lunes, Abril 15, magpapatupad ng online class ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM) dahil sa matinding init ng panahon.

“Effective April 15, 2024, due to increasing heat index and as part of our commitment of prioritizing the health and safety of our stakeholders, faculty members are given the discretion to shift to online synchronous mode of learning depending on the requirements of the subject course,” ayon sa PLM.

Maglalabas din ang PLM ng update sa mga estudyante tungkol sa pagbabago ng class schedule at guidelines para sa online class.

Inihayag ng mga opisyal ng Office of the Vice President for Academic Affairs and College Deans na bumuo sila ng mga mekanismo hinggil sa pagdaraos ng online class para hindi malito ang mga estudyante.

Una nang ipinaubaya ni Manila Mayor Honey Lacuna sa mga school authority ang pagbuo ng mga hakbang para maiwasan ng mga estudyante ang matinding init ng panahon.(Juliet de Loza-Cudia)