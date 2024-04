Nadine Lustre inuudyukang makipag-collab sa BINI

Hoping ang mga fan ni Nadine Lustre na magiging active na muli ang aktres sa kanyang singing career.

Marami-rami ring hit songs si Nadine kaya pwede rin daw itong bumalik sa concert scene.

Bet nga ng fans na mag-collaborate ang singer-actress at ang BINI. Halos magkapareho kasi ang genre ng songs nila.

Sabi nga ng ilang netizens, “BINI’s Salamin Salamin is giving Nadine Lustre’s Paligoy-ligoy and Para-Paraan vibe.”

“We love Nadine’s bubblegum P-pop era a decade ago, and now we love BINI for reviving bubblegum P-pop in this generation!”

“Nakikita ko si Nadine sa mga songs ng BINI. Sana mag-collab sila sa isang song or magsama sa concert!”

Nag-trending din recently ang photo together nina Nadine at Colet (isa sa mga miyembro ng BINI). At halos iisa ang mga komento ng netizens, na magkamukha nga raw ang dalawa.

Kaya pati ‘yung video na kung saan mapapanood na kinakanta ni Colet sa videoke ang 2014 hit song ni Nadine na ‘Aba Bakit Hindi’ ay pinag-usapan din sa online world.

Bongga nga kung magkakaroon ng collaboration si Nadine sa BINI. Sure hit iyon ‘pag nagkataon, ha!

Hindi naman malayong magkatotoo ito dahil usong-uso naman ngayon ang collab ng mga singer, hindi lang sa local music scene, maging mga global artists ay ginagawa ito, ‘noh?!

Inuudyukan nga ng mga faney na sana ay pumayag si Nadine na makipag-collab sa BINI.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)