May relasyon na? Alden Richards pinagsilbihan pamilya ni Kathryn Bernardo

Muling nag-ingay at nagdiwang sa online world ang KathDen fans.

Spotted kasi sa house blessing ng mansyon ng pamilya ni Kathryn Bernardo sa isang exclusive subdivision sa Commonwealth, Quezon City si Alden Richards nitong Huwebes ng gabi.

Agad nag-trending ang videos kung saan makikitang si Alden pa ang may hawak ng tray ng cocktail drinks. Ang aktor ang kasama ng aktres na nagbigay ng drinks sa mga magulang ni Kathryn, mga kapatid, at sa ibang mga guest para sabay-sabay silang mag-kanpai (cheers).

Pinusuan din ng netizens ang video kung saan makikitang tinutukso ng mga guest ang KathDen pero tinawanan at sinayawan lang sila ni Kath.

Very low profile ang pamilya Bernardo kaya walang kaalam-alam ang mga fan na noong Huwebes na pala ang inaabangang house blessing ng napakalaki at napakabonggang mansyon nina Mommy Min, Daddy Teddy, mga anak na sina Kath, Kristine, Kaye, Kevin.

Habang sinusulat ito ay wala pang sinuman sa pamilya ang nagpo-post tungkol sa nasabing event.

Tanging mga invited guest lang ang nag-post sa kani-kanilang social media account tungkol sa house blessing kaya nalaman ito ng netizens.

Sa pool area at garden na over looking ang iba’t ibang cities sa Metro Manila at karatig probinsiya nag-set up ang sikat na floral and events designer na si Gideon Hermosa.

Mahahabang lamesa na may canopy ng mga twigs (maninipis na sanga ng puno) na punong-puno ng mga ilaw at bulaklak ang bonggang decoration.

Napa-wow ang netizens sa ganda at laki ng nasabing bahay. Isa sa main attractions ng house ay ang main door na makikita ang napakagandang visual art na gawa ng sikat na sculptor at visual artist na si Jinggoy Buensuceso.

Sa main reception area ng bahay ay visible rin ang napakalaking contemporary art masterpiece na gawa rin ni Jinggoy.

Bukod kay Alden, spotted din sa Bernardo mansion ang big bosses ng ABS-CBN, mga Star Magic handlers and road managers, sina Gelli de Belen, Robi Domingo, Darren, Maymay Entrata, Loisa Andalio, Dimples Romana, Dominic Roque, Chie Filomeno, ang fashion designer na si Mark Bumgarner, makeup artist na si Denise Go-Ochoa at ang anak nila ni Dominic Ochoa na si Sandro. Present din ang buong glam team ni Kath, at non-showbiz friends ng Bernardo family.

Mixed emotions ang reaksyon doon ng KathNiel fans sa X.

Marami ang nagsasaya dahil alam ng fans na matagal nang pangarap ni Kathryn ang mabigyan ng magandang bahay ang pamilya lalo na ang kanyang Mommy Min.

Super saya nila dahil finally natupad na ang pangarap ng aktres for her family, pero marami rin ang nalungkot dahil wala sa nasabing special occasion ng pamilya Bernardo si Daniel Padilla.

Aware kasi ang KathNiel fans na si Deej ang laging kasama ng aktres at ng pamilya nito mula sa pagpaplano, pagbili ng lupa, groundbreaking ceremony, construction at hanggang matapos ang bahay. Pero wala na nga ang ex-boyfriend ni Kath sa house blessing. Ex na nga siya, kaya na-x din siya sa event na iyon, ha!

Samantala, maraming fans nina Kathryn at Alden ang nananalig na totoong nanliligaw na ang Kapuso actor sa Asia’s Phenomenal Superstar. Obvious na raw kasi ito sa mga kinikilos ni Alden at pati ‘yung pagsisilbi ng aktor sa pamilya ni Kath.

Halatang malalim na raw ang samahan ng KathDen at mukhang boto naman daw ang pamilya ng aktres kay Tisoy.

Narito ang ilan sa mga komento ng netizens na mababasa sa X:

“Alden, kung nanliligaw ka man sa reyna namin ay huwag mo nang lubayan dahil ang daming nakapila diyan at naghahanap lang ng tiyempo. Boto kami sa iyo.”

“Bakit palagi silang magkadikit! Kilig much.”

“Mukhang iba na ito Alden, parang lagi kang may time for Kathryn”

“Iba talaga pag nag lie low na sa gaming at hindi na kayod kwarenta. May time ng pumarty si Richard. Go lang Alden, boto kami kay Kath.”

Mukha ngang super close na sina Kathryn at Alden. Gaya ng sinabi ng isang netizen, sana ay hayaan na lang muna natin sila na namnamin ang magandang samahan nila. Malapit-lapit na rin nilang simulan ang kanilang reunion movie kaya abang-abang lang ang fans.

At least marami na namang KathDen ang napasaya dahil sa panibagong ayuda na ito, ha!

‘Yun na!