Inamin ni Senador Francis “Chiz” Escudero na kanya ang itim ng sports utility vehicle (SUV) na may No. 7 protocol plate na hinarang ng mga traffic enforcer nang dumaan sa EDSA Busway sa bahagi ng northbound lane ng Ortigas, Miyerkoles ng umaga.

Sa isang pahayag ni Escudero, sinabi nitong minamaneho ng drayber ng kanyang kapamilya ang sasakyan.

Hinarang ng mga enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang SUV ng senador na isang Toyota Land Cruiser at may nakakabit na “7” protocol plate sa EDSA Busway.

“The use of the protocol plate was unauthorized, as the vehicle was being driven by the driver of a family member. The No. 7 protocol plate was also abused because vehicles with these plates are not allowed to use bus lanes,” sabi ng senador.

Kasunod umano ng insidente, agad niyang inutusan ang kanyang drayber na humarap sa MMDA at sumunod sa show cause order na inisyu ng ahensiya at harapin ang parusa sa ginawang paglabag nito.

“I do not personally use the protocol license plates issued to me, and forthwith the protocol plates involved in the incident will be surrendered to the LTO,” paliwanag ni Escudero.

Humingi rin ng paumanhin si Escudero sa publiko at sa mga kapwa senador sa nangyari. (Dindo Matining)