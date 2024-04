Jason Perkins, Phoenix sinilaban Converge

Mga laro Sabado:

(Caloocan Sports Complex)

3:00pm – Rain or Shine vs Terrafirma

Candon, Ilocos Sur

6:15pm – TNT vs NLEX

INILATAG ni Jason Perkins ang pangunang atake bago sinalo ng young guns ng Phoenix para gasolinahan ang Fuel Masters sa 113-107 panalo laban sa Converge sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Pagkatapos ni Ricci Rivero, umeksena si Ken Tuffin para panatiliin sa unahan ang Phoenix matapos mapakawalan ang 18-point lead.

Nakabawi mula sa two-game slide ang Fuel Masters para umangat sa 2-4. Nagpagkita ng pinakamagandang laro sa conference ang FiberXers pero kinapos at nabaon pa lalo sa 0-7.

Tumapos si Perkins ng 24 points, 13 rebounds, kinamada ni Rivero ang 12 sa kanyang 17 points sa third quarter nang lumamang ang Phoenix 86-73. Nilista ng Fuel Masters ang first 5 points ng fourth para umagwat 91-73.

Itinabla ng Phoenix ang laro sa 3-pointer ni Chris Lalata 50-50 papunta sa break.

Nang muling manindak ang FiberXers sa tatlo, pinagitnaan ng 7 straight points ni Ken Tuffin ang technical free throw ni RJ Jazul para muling iagwat ang Fuel Masters 111-100 kulang 3 minutes pa.

Kinapos ang career-highs nina Justine Arana (32 points mula 13 of 17. shooting) at Alec Stockton (31 points, 12/24 shooting). May 16 rebounds pa si Arana.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, huling dalawang local teammates na nagsumite ng 30-point games sina June Mar Fajardo at Jericho Cruz (tig-30) ng San Miguel sa 115-99 win kontra TNT sa all-Filipino noong nakaraang season. (Vladi Eduarte)