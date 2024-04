Kumanta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa naging kasunduan niya sa China sa isyu ng West Philippine Sea (WPS).

Sa isang press conference Huwebes ng gabi, inamin ni Duterte ang kasunduan kay Chinese President Xi Jinping na magkaroon ng “status quo” sa WPS o walang gagalawin o babaguhin sa estado ng mga pinag-aagawang teritoryo sa naturang bahagi ng karagatan.

“The only thing I remember was that status quo… No movement, no armed patrols there. As is, where is, para hindi tayo magkagulo,” ayon kay Duterte.

Pumiyok din ang dating pangulo sa naging pahayag ng kanyang dating tagapagsalita na si Atty. Harry Roque tungkol sa pagbabawal na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nakahimpil malapit sa Ayungin Shoal.

“As is, where is nga. You cannot bring in materials to repair and improve. Wala `yan,” sabi ni Duterte.

Matatandaan na sinabi ni Roque na kaya patuloy ang pangha-harass ng China sa mga resupply ship ng Pilipinas ay dahil hindi umano nasunod ang “gentleman’s agreement” ni Duterte sa naturang bansa.

Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nasindak siya sa sinasabing “gentleman’s agreement” ni Duterte sa China.

Subalit kailangan umanong linawin ito dahil magkakaiba ang naging pahayag ng ilang opisyal ng nagdaang administrasyon tungkol sa “gentleman’s agreement” sa China.

Samantala, sinabi naman ni Duterte na magsasalita pa siya ukol sa naturang isyu sa mga susunod na araw upang malinawan ang lahat.

“I will be expressing more [in the coming days] because I just received all documents of Malacañang about foreign policy. I just got it tonight, and I want to review all the agreements that we entered into by the defense department and me,” sabi ni Duterte.

Dagdag pa ni Duterte na sa kanilang pag-uusap ni Xi nang magtungo siya sa China ay binanggit niya ang parte ng China Sea na pag-aari ng Pilipinas.

“There is a part of the China Sea that belongs to the Philippines; I just want to let you know. I will get the portion that belongs to the Philippines. Xi Jinping answered, do not do it. We are friends, and I do not want to destroy the friendship; it would mean trouble,” sabi pa ni Duterte.(Prince Golez)