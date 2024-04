Cianne Dominguez lumaban sa lalaking nagtangkang mang-abuso

Viral ngayon ang video nang paghabol ng ‘It’s Showtime’ host na si Cianne Dominguez sa lalaking nagtangkang mang-abuso at paghahalikan siya.

Ang nasabing lalaki ay kinilalang si Shervey Torno na kilala rin bilang si Ronnie Gay na isang gay bar dancer at performer.

Bago pa kumalat ang nasabing video ay nag-post na ang ama ni Cianne na si John Florendo sa Facebook account nito.

Post nito, “𝐓𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 Cianne Dominguez. 𝑺𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒎𝒑𝒕𝒆𝒅𝒍𝒚 𝒓𝒂𝒑𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒈𝒖𝒚 𝒏𝒂𝒎𝒆𝒅 𝑺𝒉𝒆𝒓𝒗𝒆𝒚 𝑺. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒐. 𝑨 𝒈𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒓 𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓.”

Sa sumunod na bahagi ng post nito ay kinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak.

“T𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐦𝐲 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐜i𝐛𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐤𝐢𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫.

“𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐲 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐫𝐚𝐧.

“𝐌𝐲 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐨𝐤 𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐦 𝐚𝐬 𝐡𝐞’𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐢𝐧𝐠.”

Tumakbo raw si Ronnie papuntang EDSA para tumakas pero nahuli raw ito ng OIC ng condominium ni Cianne at ngayon ay nasa pangangalaga na ng QC Police District 10.

Sa dulo ng post ay nanghingi ito ng panalangin para sa kanyang anak na dumaranas ng trauma dahil sa insidente.

Nag-post din ang kapatid ni Cianne na si Chole Florendo sa Instagram story nito kung saan kinuwento nito na sumunod si Ronnie kay Cianne nang kunin ng host ang kanyang laundry sa baba ng condo.

Nagsalita na rin ang kaibigan ni Cianne na si Lance Escobar tungkol dito.

Kuwento nito, “Walang karemorse-remorse. Ngumingiti pa habang ini-interrogate. Ayaw pang mag-sorry. Nakakakulo ng dugo. Mabulok sana sa kulungan ‘tong hayop na ’to.”

Sa ngayon ay kinahaharap ng suspek ang mga charges of Violence Against Women and Children (VAWC) and trespassing.

Absent naman si Cianne sa ‘It’s Showtime’ ngayong Friday at tahimik pa rin ang mga kasamahan niyang hosts tungkol sa nangyaring insidente.

Pinuri naman ng mga netizen ang katapangan ni Cianne laban sa nasabing stalker niya.