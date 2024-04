Nangako ang Amerika at Japan na tutulong para palakasin pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng Presidential Trade and Investment Mission sa bansa.

Inihayag ito matapos ang trilateral summit nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., United States President Joe Biden, at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington D.C. nitong Biyernes.

Nakapaloob umano sa trade and investment mission ang $1 billion private sector investment ng Amerika upang suportahan ang transisyon ng Pilipinas sa malinis na enerhiya at mga pagbabago sa ekonomiya.

Nagkaisa ang tatlong lider na isulong ang pangmatagalang pag-asenso ng ekonomiya ng Amerika, Japan at Pilipinas gayundin ang pagpapalawak ng pagtutulungan upang makamit ang iisang mithiin na pag-unlad.

“We welcome the first Trilateral commerce and industry minister’s meeting that took place earlier today to advance our shared agenda. Our three nations commit to facilitating the steady implementation of ongoing and future economic cooperation projects toward the Philippines’ attainment of upper middle income country status and beyond,” ayon sa inilabas na joint statement. (Aileen Taliping/Prince Golez)