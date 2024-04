Belle Mariano naloka, kinilig nang tanungin ni Ruffa kung dyowa na si Donny Pangilinan

Aminado si Ruffa Gutierrez na ngayon pa lang ay nasa-sad na siya dahil patapos na ang taping nila ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sa May 10 na nga ang finale airing nila sa free TV.

Siyempre una silang magtatapos sa Netflix.

Malapit si Ruffa sa DonBelle love team na mga bida sa kanilang serye.

Tinanong ko nga si Ruffa kung inusisa na ba niya sina Donny Pangilinan, Belle Mariano sa real score sa mga ito?

Kung tinanong na ba niya ang dalawa kung magdyowa na nga ba ang mga ito?

“Hahaha. At first, sa look test pa lang namin, I asked Belle.

“Parang nagulat nga si Belle sa tanong ko. Hahaha. Hindi talaga siya nakasagot.

“Pero nag-giggle siya, ha! Kinilig si Belle sa tanong ko.

“Sabi lang niya, ‘Miss Ruffa…,’ at nag-giggle nga.

“Siyempre kinilig din ako,” sey ni Ruffa.

Pero lately naman daw, hindi na nagtatanong si Ruffa kay Belle lalo na at close na silang dalawa.

“Ganun naman, kapag close mo na, hindi ka na magtatanong. You respect their privacy. Hahaha,” tsika ni Ruffa.

Si Donny, never daw tinanong ni Ruffa. Noon pa kasi ay close na si Ruffa sa pamilya ng binata.

Malapit si Ruffa sa parents ni Donny na sina Maricel Laxa, Anthony Pangilinan.

Actually, 2007 pa lang ay nakikita na ni Ruffa si Donny at ang iba pang mga anak nina Maricel, Anthony.

“So I’m close to the family kaya hindi ako nagtatanong,” sey pa ni Ruffa.

Naku, since close nga ako kay Ruffa, ayoko na lang magtanong sa kanya kung may duda ba siya na magdyowa na talaga sina Donny, Belle, ha!

Hahaha!

Anyway, marami pa raw kaganapan sa ‘Can’t Buy Me Love’, pero bawal daw magkuwento ang cast.

May NDA (non-disclosure agreement) nga raw na pinirmahan ang cast para hindi ma-reveal ang mga mangyayari sa serye.

Bongga!