Umaasa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na matatapos na ang mga kinakailangang legal na dokumento para matuloy ang planong nuclear plant project sa bansa.

Inihayag ito ng Pangulo kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Ultra Safe Nuclear Corporation sa Washington D.C.

Ipinabatid sa kanya ni Energy Secretary Raphael Lotilla na pasado na sa Kamara de Representantes ang regulatory framework para sa nuclear plant project.

“You’re done already in the House. Okay. So, that the elements that need to be there, the provisions that need to be (included), we can do in the Senate and then there’s one of course, is the bicam down the road. So, that would be the process on the – from the government side,” sabi ng Pangulo.

Pursigido si Pangulong Marcos na ituloy ang proyekto kung saan ay isasailalim na aniya sa pagsasanay ang mga tao na siyang mangangasiwa sa operasyon ng planta.

Nauna nang nilagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang Agreement for Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy o ang 123 Agreement noong Nobyembre 16, 2023 sa San Francisco, California. (Prince Golez)