Batas sa anti- hospital detention, amyendahan na

Kapag nagkasakit ang ating mahal sa buhay, gagawin natin ang lahat para madugtungan ang kanilang buhay kahit pa nga maubos na ang ating pera.

Pero kung nasaid na ang bulsa, tama bang i-hostage ng ospital ang mga kaanak ng pasyente dahil di sila makabayad? Ganito umano ang nangyari sa isang ospital sa Valenzuela City. “Palit-ulo scam” raw ang ginawa sa dalawang kaanak ng pasyente na namatay sa ospital nitong Pebrero.

Sa kuwento ng mga complainant, hindi raw sila pwedeng lumabas o umalis ng ospital hangga’t hindi nababayaran ang hospital bill. Doble-dobleng pasakit ito sa kanila na nawalan na nga ng mahal sa buhay, lubog pa sa gastusin, tapos ay hindi pa papayagang makauwi. Hindi ito makatao.

Kung totoo ang mga alegasyon, labag ito sa batas. Klaro sa Republic Act 9439 na bawal ang hospital detention at pwedeng makulong at pagmultahin ang sinumang lumalabag dito. Labimpitong taon na ang nakararaan nang maipasa ang batas na ito. Pero hanggang ngayon, may mga pasyenteng tinatrato pa ring preso ng mga ospital dahil sa hindi mabayarang medical o hospital bills.

Kaya noong 2022, naghain ako ng panukalang-batas para itaas ang parusa sa ganitong paglabag.

Kung sa umiiral na batas, ang sinumang lumabag na empleyado ng ospital o medical clinic ay pwede lang makulong ng isa hanggang anim na buwan. Sa Senate Bill No. 140, layon nating gawing anim na buwan hanggang dalawang taon. Itataas din natin ang multa mula sa 20,000 hanggang 50,000 sa 100,000 hanggang 300,000.

Ang panukalang batas ay nagpapataw din ng karagdagang parusa na apat hanggang anim na taong pagkakakulong at/o multa na P500,000 hanggang P1 milyon para sa mga direktor o opisyal na ginagawa itong patakaran sa kanilang mga pasilidad o nagtuturo sa mga empleyado na huwag paalisin ang mga pasyente.

Isinusulong din nating payagang gamitin ang guarantee letters mula sa Social Security System, Government Service Insurance System, o PhilHealth sa halip na mortgage o garantiya ng co-maker. Pati ang indigent patients, sana ay payagang ipresenta ang guarantee letter nila mula sa Department of Social Welfare and Development.

Magkakaroon din ng P100 milyong Anti-Hospital Detention Assistance Fund na gagamitin pambayad sa mga hindi nabayarang promissory notes na galing sa mga mahihirap nating kababayan.

At kung mapatunayan na lumabag nang tatlong beses ang isang health facility, pwede nang bawiin ng DOH ang kanilang license to operate.

Napapanahon nang i-update at lagyan ng mas matalas na pangil ang ating batas. Para wala nang Pilipinong pagkakaitan ng kalayaan at ng karapatang magpagamot.