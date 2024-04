Batang Manda patok sa mga liyamadista

POSIBLENG suportahan ng mga liyamadista ang kabayong si Batang Manda pag-arangkada nito sa 2024 Philracom “Road to Triple Crown Stakes Race” na ilalarga sa Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Batang Manda na pag-aari ni Benjamin Abalos.

May distansiyang 1,600 metro, ang ibang kalahok ay sina Added Haha, Ghost, heartening To See, Jeng’s Had Enough, Over Azooming at Sting sa event na nakalaan ang garantisadong premyo na P1M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Mag-uuwi ang owner ng mananalong kabayo ng P600,000 sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

Posibleng magpakitang-gilas ang kalahok na si Ghost na gagabayan ni reigning PSA-Jockey of the Year John Alvin Guce, ayon sa komento ng mga karerista.

Kukubrahin ng second placer ang P200,000, mapupunta ang P100,000 sa pangatlo habang P50,000, P30,000 at P20,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P50,000 samantalang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Papasanin ng fillies ang 52 kilogram habang 54 kilos ang kakargahin ng colts.

Tiyak na naghahanda na nang todo ang mga kabayong sasali upang makuha ang inaasam na premyo. (Elech Dawa)