VIRAL ang video ng isang babaeng nagpakilalang major sa militar at pamangkin ni Philippine National Police-Directorate for Plans (PNP-DP) Director Police Major General Mario Reyes matapos itong hulihin dahil sa pagpasok sa EDSA busway noong Huwebes nang gabi.

Agad kumalat ang nasabing video kung saan nagpakilala ang babae na miyembro ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at kabilang sa Balikatan Exercise.

Base sa Facebook post ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation (SAICT), makikita sa video ang babae na nakasakay ng SUV na lumabag sa bus lane.

Tumanggi ang babae na isuko ang kanyang lisensya matapos na magpakilalang pamangkin ni Major General Mario Reyes at Major ng ISAFP.

Kalaunan ay pinasibat na niya palayo ang kanyang sasakyan sa mga napatunganga na lang na mga enforcer.

Samantala, tikom naman ang bibig ni Reyes nang sinubukan itong tanungin ng mga miyembro ng media kung totoong pamangkin niya ang babae na naharang sa busway.

Samantala, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Public Affairs Office (PAO) Chief Col. Xerxes Trinidad na hindi nila kukunsintihin ang anumang pagkilos ng kanilang miyembro na labag sa batas at nakakasama sa imahe ng organisasyon.

“The AFP as a professional organization does not condone nor tolerate any behavior that undermines the integrity of our institution or violates the law. We take allegations of misconduct and misrepresentation seriously within our ranks. The DOTr-SAICT has not yet coordinated with the proper AFP office regarding the issue and the identity of the violator. Whether or not she is a member of the military, she should be accountable for the violations she committed,”saad ni Trinidad.(Edwin Balasa)