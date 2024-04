Angge Poyos sulit pahinga, babalik na sa pagbomba

Mga laro Sabado:

(Ninoy Aquino Stadium)

2:00pm – Adamson vs UP

4:00pm – UST vs FEU

MAS mabangis na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang masisilayan ng mga fan pagharap nila sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament second round eliminations sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila ngayong Sabado.

Ito’y dahil balik laro na si super rookie Angge Poyos matapos lumiban nakaraan nang talunin ng UST ang University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 25-14, 25-13, 28-30, 25-15, sa SM Mall of Asia Arena.

Siniguro ni UST head coach Kungfu Reyes na lalaro ang kanyang pambatong bataan pagsimula ng kanilang laro sa alas-4 ng hapon.

“Expect ninyo lang na babalik naman siya by Saturday. Nothing serious about kay Poyos, talagang ibinigay lang namin iyung tamang pahinga para makapag-recover talaga,” ani Reyes.

Malaking bagay ang ambag ni 5-foot-8 outside hitter Poyos sa Golden Tigresses, mayroon itong 22.3 points per game production at siya rin ang league’s top spiker na may 41.7 percent at second-best server na may 0.38 aces per set.

Solo sa tuktok ng team standings ang Espana-based squad UST na may 10-1 kartada habang nasa pang-apat ang Lady Tamaraws tangan ang 6-4 card.

Maliban kay Poyos, kakapitan din ng Golden Tigresses sina Jonna Perdido, Regina Jurado at Xyza Guia para masungkit ang pang-11 na panalo at tumibay ang kapit sa No. 1 spot.

Tumikada si Perdido ng 24 points mula sa 22 attacks, isang block at isang service ace habang tumipa si Jurado ng career-high 24 kasama ang 21 spikes at tatlong blangka sa huling asignatura ng UST.

Si Gula ang tinapik para sa posisyon ni Poyos, nagtala ito ng 12 points, habang nag-ambag si Mae Coronado ng siyam.

Samantala, magtatapat sa alas-2 ang Adamson University (AdU) Lady Falcons at ang Lady Maroons. (Elech Dawa)