Ang “No Comment” ay Pahayag Din

May sinasabi sila ukol sa diskursong pampolitika: “Having no stand is in itself a political stand.”

Ibig sabihin, kapag hindi ka nanindigan, e di ang paninindigan mo ay ang kawalan ng paninindigan.

Halimbawa kung may inaapi. Kung may ninanakaw. Kung may nangyayaring kasamaan. Kapag sa harap ng lahat ng iyan, nagwalang-imik ka lang, ang totoo mong mensahe ay: “Ok lang na may inaapi, na may ninanakawan. Ok lang ang kasamaan.” O siguro nga, mas malala: “Hayaan mo lang ‘yan. Wala akong paki diyan.”

O malala pa lalo: “Nasa panig ako ng nang-aapi, nagnanakaw, at gumagawa ng kasamaan.”

Ganyan din ang ibig sabihin ng “No comment,” pagdating sa panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea, malapit sa Ayungin Shoal. Isa itong “no comment” na paulit-ulit na sinasambit ni Sara Duterte tuwing matatanong siya ukol sa isyu.

Linawin natin: Hindi hinihiling sa mga pinuno natin na maglakbay nang naka-jetski papunta sa Spratly Islands at magtulos ng bandila sa buhangin. Hindi hinihiling– tulad ng hinihiling sa ating kasundaluhan– na mawalay sa pamilya nang mahabang panahon para magtanod at tumira sa BRP Sierra Madre. Hindi hinihiling magtiis sa kawalan ng malambot na kama o masarap na pagkain. Hindi hinihiling na sumagupa sa peligro laban sa mga water cannon ng barkong Tsino.

Salita na lang ang pinakakayang iambag ng karamihan sa atin. Kung ang karaniwang Pilipino, kayang mag-post man lang sa Facebook; kung kaya nating sagutin nang diretso ang tanong na “handa ka bang manindigan para sa teritoryo ng Pilipinas,” bakit hindi ito kayang sabihin ng Bise Presidente natin?

Gaano ba kahirap sabihin na “Sang-ayon at sumusuporta ako sa ating Department of National Defense at ng ating Department of Foreign Affairs pagdating sa isyu ng panghihimasok ng Tsina sa ating teritoryo?”

No comment pagdating sa panlalapastangan sa dangal ng Pilipino. Pero pagdating sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court, o ng kaalyadong si Pastor Apollo Quiboloy na pinaghahabol ng mga awtoridad ng US sa iba’t ibang krimen, todo-depensa si Madam. Kapag national holiday ng Tsina, may gana pang maglabas ng pagbati.

Pilipino pa ba ito? Hindi ba ganyan mismong umasta ang isang traydor? Kung ahas ang katotohanan ukol sa pagpanig sa Tsina ng ilan sa matataas na opisyal natin, matagal na tayong tinuklaw nito.

Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni PNoy sa isang SONA ukol sa West Philippine Sea. “Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na ring tumapak sa Recto Avenue.”

Libreng mangarap– na magkakaroon tayong muli ng pinunong handang manindigan para sa ating bansa.

