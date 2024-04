Tiniyak ni United States President Joe Biden ang solidong depensa sa Pilipinas at Japan laban sa anumang pag-atake sa teritoryo ng dalawang bansa.

Gagamitin ang Mutual defense Treaty kapag nagkaroon ng pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid o mga barko ng Pilipinas sa South China Sea.

Ito ang inihayag ni Biden sa pagsisimula ng kanilang trilateral summit nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida.

“I want to be clear, the United States – United States defense commitments to Japan and the Philippines are iron clad. As I’ve said, any attack on Philippine aircraft, vessels, or Armed Forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty,” ani Biden.

Binigyang-diin ni Biden na sina Marcos at Kishida ay kaibigan at mga partner ng Amerika na may nagkakaisang pananaw para sa isang mapayapa, matatag at masaganang Indo-Pacific region.

Ang Mutual Defense Treaty na isang security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay nilagdaan noong 1951 at mas pinaigting sa pamamagitan ng 1998 Visiting Forces Agreement at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. (Aileen Taliping/Prince Golez)