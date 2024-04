Alexa Ilacad, KD Estrada maraming pinakilig sa campus tour

Patuloy ang pagsulong ng OPM ng Starpop sa pagdadala nito ng kanilang singers sa pangunguna nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa campus tours.

Una nga nilang naging stop ang Arellano University. Kasama ng KDLex sa naturang event sina Angela Ken, Jeremy G, Fana, Kice, Jason Dy, Jem Macatuno, Kio Priest.

Ayon sa record head ng Starpop na si Rox Santos, “Starpop is more on Gen-Z artists. We are about discovering a new breed of singer-songwriters. That is our target as a label. We want to be closer to the generation now. Music is powerful, we hope with the age-bracket can connect more with our artists since they have the same experiences.”

Sabi naman ni Alexa, “Every performance for me is a big deal. We are very thankful they are still here instead of going home. We are happy they are excited.”

Nagpasiklab nga ng kanyang bersyon ng hit song ni Taylor Swift na Cruel Summer si Alexa.

Daan-daang estudyante nga ang nasiyahan sa naturang campus tour ng Starpop. Ibinahagi nga nila na mas naa-appreciate nila ang OPM sa pagdating ng kanilang idolo sa kanilang unibersidad.

Siyempre marami ang kinilig sa campus tour ng KDLex! (Dondon Sermino)