Alex Eala, Nino Alcantara posible sa Paris Olympics

UMAASA si Francis Casey “Nino” Alcantara na makapasok sa nalalapit na Paris Olympic Games kasama alinman sa kanyang Hangzhou Asiad mixed doubles partner na si Alex Eala o Southeast Asian Games partner na si Ruben Gonzales.

Sinabi ni Alcantara ang malaking posibilidad na kuwalipikasyon para sa kanilang tatlo nina Eala at Gonzales dahil sa konsiderasyon sa kanilang kasalukuyang world double rankings.

Si Alcantara ay kasalukuyang nasa pang-168 ranking sa ATP doubles list, habang si Eala ay nasa pinakamataas nitong No. 171 sa WTA rating habang ang comebacking na si Gonzales ay nasa rank 283.

Sa kasalukuyan ay may 10 na Pilipinong atleta ang nakapagkuwalipika sa Paris tampok sina ni Ernest John Obiena sa athletics pole vault, Carlos Edriel Yulo at Aleah Finnegan sa gymnastics, Eumir Felix Marcial, Aira Villegas at Nesthy Petecio sa boxing at sina John Ceniza, Elreen Ann Ando, Rosegie Ramos at Vanessa Sarno sa weightlifting. (Lito Oredo)