INIHAYAG ng World Health Organization (WHO) na mahigit sa 3,500 katao ang namamatay sa buong daigdig kada araw dahil sa hepatitis virus.

Ayon sa samahan, ito na ang ikalawang nakakahawa at nakamamatay sa sakit sa buong mundo kasunod sa tuberculosis.

Noong 2022, naiulat na umabot sa 1.3 milyon na katao ang pumanaw dahil sa nasabing sakit kumpara sa naitalang 1.1 milyon noong 2019.

Sinabi ng WHO na maaari namang labanan ang nasabing sakit dahil mayroon ng mga mura at epektibong gamot laban dito. Kabilang sa mga sintomas ng hepatitis ay kawalan ng gana sa pagkain, pananakit ng tiyan, maitim na ihi, joint pain at jaundice o paninilaw ng mata.

Ayon pa sa organisasyon, marami ang namamatay dito dahil hindi agad ito nada-diagnose at nagagamot. Ilan sa mga bansang may mataas na kaso ng hepatitis ay ang Bangladesh, China, Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Russia, Vietnam at Pilipinas.