Vaclav Kurka, Krystof Oliva pinanis pambato ng Sweden

PINABAGSAK nina Vaclav Kurka at Krystof Oliva ng Czech Republic ang pagod na pares nina Teddie Almblad Engvall at Fabian Isaksson ng Sweden, 21-11, 21-16 sa ikalawang round ng qualifiers para sa FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures na ginanap sa Lungsod ng Santa Rosa nitong Huwebes.

Ang mga Czech, na nakakuha ng first-round bye, ay gumawa ng maikling atake sa Swedish tandem na naunang naglaro sa mahigpit na unang laban kung saan napigilan ng mga ito sina Niko Meyer at Moritz Klein ng Germany, 21-18, 21-16.

Nag-bye din sina Toms Liepa at Esnests Puskundzis, ang Latvian championship bronze medalists, sa unang round at nasungkit ang 21-15, 21-19 panalo laban kina Ryo Shindo at Shuma Watanabe ng Japan.

Tinalo naman nina James Sadlier at Juraj Krajci ng New Zealand sina Linus Isaksson at Theodor Grahn ng Sweden, 21-19, 21-19. (Lito Oredo)