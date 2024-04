Top 2 lider ng NPA timbog

ARESTADO ang umano’y Top 2 leader ng New People’s Army (NPA) sa ikinasang joint inter-agency operation ng pulisya at militar sa Consolacion, Cebu noong Miyerkoles.

Ayon kay 8th Infantry Division Public Affairs Office chief, Capt. Jefferson Mariano, naaresto si Romulo Micabalo alias Ned/Lukad sa magkasamang operasyon ng Philippine Army at Philippine National Police (PNP) bandang alas-dos nang tanghali sa Barangay Pitogo sa nasabing bayan.

Si Micabalo ay may standing warrant of arrest para sa dalawang bilang ng kasong kidnapping with serious illegal detention at robbery with violence against or intimidation of person na inisyu ni Judge Fernando Fudalan Jr. ng Branch 07 ng Regional Trial Court sa Bayugan City, Agusan Del Sur.

Ayon sa report ng Philippine Army, si Micabalo ay isang notoryus na lider ng Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) na nakabase sa Catbalogan Samar at responsable sa mga pag-atake sa mga sibilyan at sundalo kabilang ang pagsunog sa mga construction equipment sa bayan ng Jipapad at Las Navas, Northern Samar noong Hulyo 2023.

Sangkot din ito sa pag-ambush at pag masaker sa ilang miyembro ng militar sa nasabing bayan at pag-atake sa tropa ng pamahalaan na nagsasagawa ng community support program para sa pagbibigay ng seguridad sa itatayong eskuwelahan sa Barangay Dorillo noong Oktubre 7, 2022.

Siya ay anak ng isa ring rebelde na si Dionisio Micabalo alias “Muling” na lider ng North Central Mindanao Regional Party Committee (NCMRC) na nag-ooperate sa Hilagang Mindanao. (Ronilo Dagos)