KINATIGAN ng international human rights court ang reklamo ng mahigit sa 2,000 kababaihan sa Switzerland na hindi sila naprotektahan ng kanilang pamahalaan laban sa epekto ng climate crisis sa kanilang kalusugan.

Ayon sa European Court of Human Rights (ECHR) sa Strasbourg, France, nabigo ang gobyerno ng Switzerland na gumawa ng hakbang para labanan ang climate crisis.

Inakusahan ng mga kababaihan, na edad 70 ang karamihan, ang Swiss government na nabigong aksyunan ang problema sa climate crisis na nakaapekto sa kanilang kalusugan at nagdala ng pangamba sa posible nilang pagkamatay.

Nakasaad pa sa desisyon ng korte na nalabag ang karapatan ng mga kababaihan para sa epektibong proteksyon sa seryosong epekto ng climate change sa kanilang buhay, kalusugan at kalidad ng pamumuhay.

Gayunman, walang ipinataw na parusa ang korte sa gobyerno ng Switzerland at sa halip ay ginamit itong basehan ng pagpaparusa sa mga susunod na lalabag sa nasabing usapin.

Ang Strasbourg-based European Court of Human Rights ang judicial arm ng Council of Europe, isang international human rights organization na hiwalay mula sa European Union. Epektibo ang lahat ng desisyon at utos nito sa 46 miyembro ng konseho, kabilang ang 27 bansa sa EU.