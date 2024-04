Ang pagsasagawa ng trilateral summit ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas ay isa umanong pagkilala sa pamumuno at foreign policy ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na iginiit ang kahalagahan ng pagpupulong hindi lamang para sa Pilipinas kundi sa Indo-Pacific region.

“This historic summit is an unequivocal recognition of President Ferdinand R. Marcos Jr.’s leadership, bringing the Philippines to the forefront of regio¬nal cooperation and diplomacy,” sabi ni Romualdez.

“The outcomes of the trilateral summit affirm our country’s commitment to fostering strong and mutual¬ly beneficial partner-ships with key allies like the United States and Japan,” dagdag pa nito.

Ayon kay Romualdez, ang kauna-unahang summit ng tatlong bansa ay pagkilala rin sa mahalagang papel ng Pilipinas sa pagtaguyod ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon.

Bukod sa isyu ng West Philippine Sea, sinabi ni Romualdez na inaasahan na mapag-uusapan ng tatlong lider ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, defense, maritime security, pamumuhunan at cli-mate change. (Billy Begas/Eralyn Prado)