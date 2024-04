Proteksyunan ang ating komunidad laban sa mga sakit

Sa mga unang buwan pa lamang ng 2024, nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng pertussis, o mas kilala sa tawag na “whooping cough,” sa ating bansa. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Health (DOH), umabot na sa 1,112 ang naitalang kaso ng pertussis mula Enero 1 hanggang Marso 30. Kaya bilang Chair ng Senate Committee on Health, patuloy nating hinihimok ang DOH at mga komunidad na palakasin pa ang mga hakbang sa pag-iwas at pagtugon laban sa mga sakit at anumang krisis pangkalusugan.

Napakahalaga na maunawaan natin na ang pertussis ay isang sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Sinabi rin ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na ang pagtaas ng mga kaso ay dulot ng kakulangan sa pagbabakuna, lalo na sa mga bata. Kasama naman ito sa mandatory vaccination program ng gobyerno na dapat maimplementa nang maayos ng mga ahensya para siguruhin na ang bawat isa, lalo na ang mga bata, ay protektado laban sa sakit.

Kasabay nito, nais kong ipaalala sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng ating pang-araw-araw na mga pag-iingat, kabilang ang boluntaryong pagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar. Sa pamamagitan ng ating pagkatuto sa mga aral mula sa pandemya dulot ng COVID-19, maaari nating maiwasan ang marami pang mga hamon sa kalusugan sa hinaharap.

Sa Senado, nag-file na tayo ng Senate Bill No. 195 na layuning magtatag ng Center for Disease Control and Prevention, at ang SBN 196 naman na layuning magtatag ng Virology Science and Technology Institute sa Pilipinas. Ang mga panukalang batas na ito na aking inihain ay naglalayong mas palakasin pa ang sektor ng kalusugan ng bansa, kung maisabatas, batay sa mga natutunan mula sa mga nakaraang krisis.

Samantala, bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy ako sa paghahatid ng serbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan sa abot ng aming makakaya dahil bisyo ko na talaga ang magserbisyo sa inyong lahat.

Noong April 4, dinalaw ko ang aking mga kapwa-Batangueño at nasaksihan ko ang pagsisimula ng pagtatayo ng isang dialysis center sa Mataasnakahoy na naisulong natin bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Sinuri ko rin ang bagong tayong Mataasnakahoy Center for Culture and Arts Auditorium, na naipatayo rin sa pamamagitan ng ating suporta. Nagbigay rin ako ng tulong sa 500 residenteng nawalan ng trabaho roon sa pakikipagtulungan kasama sina Congresswoman Maitet Collantes, Mayor Janet Ilagan, Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, at iba pang lokal na opisyal. Sa ating inisyatiba, nabigyan din ang mga benepisyaryo ng pansamantalang kabuhayan ng DOLE.

Pagkatapos ng aking pagbisita sa Batangas, nakiisa naman ako sa programang Malasakit sa Kooperatiba ng Cooperative Development Authority (CDA) sa Quezon City kasama sina Mayor Joy Belmonte at CDA Chairperson Joy Encabo upang mas palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga cooperatives sa komunidad.

Noong April 9, bumisita naman ako sa Romblon para sa turnover ng isang Super Health Center sa bayan ng Magdiwang kasama si Mayor Dr. Arthur Tansiongco. Binisita ko rin ang rehabilitasyon ng Manuel Roxas Street sa Cajidiocan, na aking tinulungang maisaayos. Pinangunahan ko rin ang pagtulong sa 500 residenteng nawalan ng hanapbuhay, na nabigyan din ng pansamantalang trabaho sa pamamagitan ng DOLE.

Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, dumalo rin ako sa Romblon Provincial Athletic Meet, sa imbitasyon nina Gov. Otik Riano, Cajidiocan Mayor Marvin Ramos, at iba pang opisyal, kung saan hinikayat ko ang mga kabataan na maging mahilig sa sports, umiwas sa illegal drugs, at manatiling healthy and fit.

Noong April 10, nasa Bataan naman tayo para sa turnover ng isang Super Health Center sa Samal, inspeksyon ng itinatayong Super Health Center sa Hermosa, at groundbreaking ng isa pang center sa Limay. Binisita ko rin ang ilan sa mga proyektong ating sinuportahan doon gaya ng isang public market at sports complex sa Samal. Namahagi rin tayo ng dagdag na tulong at suporta sa barangay health workers at mga mahihirap sa mga naturang bayan. Sa ating inisyatiba, nabigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho ang tig-500 sa Samal, Hermosa, at Limay.

Sa aking pagbisita sa Bataan, nagpapasalamat rin ako sa mga local official ng Hermosa at Samal sa pagdedeklara sa akin bilang adopted son ng kanilang mga bayan.

Sa nakaraang mga araw, ang aking Malasakit Team ay nagbigay rin ng tulong sa iba’t ibang sektor kabilang ang 107 pamilyang nasunugan sa Zamboanga City; isang pamilya sa M’lang, Cotabato; tatlo sa Cotabato City; apat sa Buluan, Maguindanao del Sur, at apat sa Parang, Maguindanao del Norte.

Bukod sa mabilisang pagtugon sa mga naging biktima ng sakuna, patuloy rin tayong umaalalay sa kanilang muling pagbangon. Nabigyan namin ng dagdag na tulong ang 16 residente ng General Santos City na naapektuhan noon ng sunog. Sa North Cotabato naman ay tumulong tayo sa sampu sa Makilala, 13 sa Pikit, at apat sa Pigcawayan na naging biktima rin noon ng sunog at ibang kalamidad. Mayroon din tayong natulungan na apat sa Koronadal City, walo sa Surallah at 11 sa Norala, South Cotabato; at 11 sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Dagdag sa tulong na ipinamahagi ng aking opisina ay isinulong din nating mabigyan ang mga kuwalipikado ng emergency housing assistance mula sa NHA para makabili ng mga materyales na pampaayos ng kanilang mga bahay.

Napakaimportante sa pagbangon ng ekonomiya ang kabuhayan kung kaya’t nagdala tayo ng dagdag na suporta sa 170 na nawalan ng trabaho sa Malolos City, Bulacan kasama si Congressman Danny Domingo. Sa ating inisyatiba, nabigyan din ang mga ito ng pansamantalang trabaho mula sa programa ng DOLE.

Napadalhan rin namin ng dagdag na tulong ang 100 na maliliit na negosyante sa Bayombong, Nueva Vizcaya kasama si Vice Governor Eufemia Dacayo. Bukod ito sa tulong pangkabuhayan na kanilang natanggap mula gobyerno na atin ring isinulong.

Nagbigay rin kami ng mga regalo para sa 58 na magkasintahang bagong kasal sa Kasalang Bayan na ginananap sa Quezon City kasama si Councilor Mikey Belmonte.

Noong Linggo, April 7, nakisaya rin ang aking opisina sa Karabasa Festival sa Umingan, Pangasinan. Bilang adopted son ng probinsya, masaya ko ring ibinabalita ang pagbubukas ng Super Health Center sa Umingan noong araw na iyon na aking naunang binisita noong nakaraang taon nang isagawa ang groundbreaking nito.

Ang pangangalaga sa kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa ating tahanan at sa ating komunidad. Mag-ingat tayo palagi at gawin nating prayoridad na maproteksyunan ang bawat isa mula sa sakit. Ako naman, bilang inyong lingkod, ay patuloy na magsusumikap na ilapit sa inyo ang mga serbisyong pangkalusugan ng gobyerno sa abot ng aking makakaya. Tandaan natin na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.