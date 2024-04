Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno ang paggamit ng wang-wang, blinker at flashing device para lamang makalamang sa biyahe sa mga kalsada.

Ang direktiba ay nakapaloob sa Administrative Order (AO) No. 18 na inisyu ng pangulo dahil sa mga reklamo ng talamak na paggamit ng mga wang-wang, blinker at iba pa na nakakasira sa kaayusan sa trapiko at hindi ligtas na biyahe ng mga motorista.Ang polisiyang ito ay dati nang pinatupad ni ex-President Noynoy Aquino.“All government officials and personnel are hereby prohibited from utilizing sirens, blinkers and other similar gadget­s that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers or other similar signaling or flashing devices,” anang AO ng pangulo.

Ayon sa Presidential Communications Office, mayroong katapat na parusa ang sinumang opisyal at kawani ng gobyerno na mapapatunayang lalabag sa kautusan ng presidente.

Ang exempted lamang sa kautusan ay ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, truck ng bumbero, ambulansiya at iba pang emergency vehicles.

Maaari lamang gumamit ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng wang-wang, blinker at flashing device sa emergency situations.

Inatasan din ng Malacañang ang Department of Transportation at iba pang ahensiya ng pamahalaan na i-review at i-update ang mga umiiral na polisiya at panuntunan para sa maayos na implementation ng AO 18, alinsunod sa mga umiiral na batas, mga patakaran at mga regulasyon.

Tiniyak naman ng Philippine National Police (PNP) na mahigpit nilang ipatutupad ang utos ni Pangulong Marcos sa pagbabawal sa paggamit ng sirena o wang-wang at iba pang mga flashing device.

Sa isinagawang press briefing kahapon ni PNP Spokesperson Police Col. Jean Fajardo, sinabi nito na hindi lamang mga sa­sakyan ang kanilang huhulihin kundi pati mga ilegal na nagbebenta nito.

“Wala po tayong sisi­nuhin sa pag-iimplement at pag enforce ng PD96 regardless ng estate nila sa buhay, document po ninyo ‘yan at ipadala sa amin regardless kung ikaw ay naka maharani SUV o nakasakay sa isang ordinaryong motor at kotse at dapat lahat tayo ay sumunod sa batas,” saad ni Fajardo. (Aileen Taliping/Edwin Balasa)