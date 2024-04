Pasaway sa illegal parking may P4K ng multa

PAGMUMULTAHIN na ng P4,000 ang driver ng sasakyan na ilegal na paparada sa mga kalsada sa Metro Manila partikular sa mga lansangan na idineklarang Mabuhay Lane.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council (MMC), magsisilbi itong babala sa mga motoristang lantarang sumusuway sa mga patakaran sa kalsada.

“Tinaasan na po ang multa ng illegal parking sa P4,000. Dapat itong magsilbing deterrent sa mga nagdo-double park o nagpa-park sa mga lugar na hindi dapat paradahan,” ani Zamora.

Samantala, tinalakay din aniya nila sa MMC ang pagsasagawa ng mga road repair sa gabi

“‘Yung mga road repair pwedeng gawin sa gabi at hindi during day time. Alam naman po natin ang peak hours sa mga kalye. Less ang traffic sa gabi at walang matinding init na nagpapahirap sa mga manggagawa,” diin ni Zamora. (Betchai Julian)