Parehong burikat: Maris Racal, Angelica Panganiban bet pagsamahin sa serye

Aware naman siguro si Angelica Panganiban sa ibig sabihin ng salitang ‘burikat’, ‘di ba? Na ang English translation nga ay ‘wh*re’!

Pero siyempre, dahil si Angelica ang nagsabi, alam mong expression lang `yon, na baklang-bakla ang dating, at pagtatawanan mo na lang talaga.

“My very welldone burikat!” caption ni Angelica sa photo nila ni Maris Racal, na kuha sa birthday party ni Direk Antoinette Jadaone.

Pero sa totoo lang, ang dami ngang naaliw kina Maris, Angelica, at bet nga nila na pagsamahin ang dalawa sa pelikula. Parehong-pareho kasi ng husay ang dalawa pagdating sa comedy, at lalo na sa drama.

Si Angelica nga ang nakikitang parang pini-peg ni Maris ngayon, at labas na labas ang husay nila, ha!

Aba, madalang sa mga artista `yung ang husay mo na sa drama o iyakan, pero panalong-panalo ka pa rin sa pagpapatawa.

Sabi nga ng mga netizen, same vibe sina Angelica at Maris. At wish nila kay Direk Jadaone, gumawa ulit ng proyekto na magkasama ang dalawa.

“Iba talaga ang dating ‘pag nagsama ang dalawang santa.”

“Please bigyan niyo ng drama movie ang dalawa, panalo `yon.”

“Burikat ba o burikak? Pareho, hahahaha.”

“Mahal ko itong dalawang ito, ang lakas magpagsaya.”

“Parang lasing na silang dalawa, hahahaha.”

Well, sabi nga, good vibes lang, at yes, nakaka-miss na rin mapanood si Angelica, na nagloloka-lokahan sa harap ng kamera, ha!

May mga panahon noon na halos si Angelica ang napapanood mo sa TV, di ba? Na parang nangyayari kay Maris ngayon, na palaging trending, dahil sa kabaliwan niya sa serye nila ni Anthony Jennings.

Bongga! (Dondon Sermino)