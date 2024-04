KUNG bet mo ng kare-kare pero ‘yung guilt-free, for sure magugustuhan mo ito!

Sa reel na ibinahagi ng Instagram user na si Juan Big Bite (@juanbigbite), makikita ang sarili niyang version ng kare-kare na talaga namang maglalaway ka.

Dito binida niya ang niluto niyang kare-kare na hindi gumagamit ng anumang uri ng karne dahil tokwa ang kanyang substitute.

Gaya ng normal na luto nito, gumamit si Juan ng mga gulay gaya ng sitaw, pechay, talong, bawang, sibuyas at syempre ang pangmalakasang peanut butter para sa sauce.

Inulan ang naturang post ng higit 27k reaction at daan-daang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @skinny_fatlife, “Tofu kare kare is my kind of KARE KARE.”

“Yummy magluluto ako niyan ngayon, thank you for sharing,” pagbabahagi ni @maydelrosario5836.

Ikaw, titikim ka ba ng version ng kare kare na ito? (Moises Caleon)