UMABOT na sa 15 ang mga Pinoy na nasaktan sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan noong nakaraang linggo.

Ayon sa Department of Migrant Workers (DMW) nasa maayos ng kalagayan ang mga Overseas Filipino Worker (OFW) at nakalabas na rin ang mga ito sa ospital.

“They are recuperating in their respective company dormitories and accommodations. Follow-up consultations and check-ups have been scheduled as well,” saad ng ahensya.

Sinabi ng DMW na tatanggap ng tig-P30,000 na tulong-pinansyal ang lahat ng mga nasugatang Pinoy.

Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DMW sa kanilang tanggapan sa Taipei, Kaohsiung at Taichung gayundin sa Manila Economic and Cultural Office (MECO) para imonitor ang kalagayan ng mga OFW na mangangailangan ng tulong ng pamahalaan.

(Betchai Julian)