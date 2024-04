Michelle Dee mas bagay raw kay Miss Thailand kesa kay Atty. Oliver

Muling nag-ingay sa X ang mga followers nina Michelle Dee at Miss Universe 2023 1st runner-up na si Anntonia Porsild.

Sine-celebrate talaga ng PorDee fans sa online worldwide ang 5th monthsary ng pagkakaibigan ng Miss Universe-Philippines 2023 at Miss Universe Thailand 2023.

Noong November last year, nabuo ang magandang samahan ng PorDee, naging super close talaga sila during preliminary activities ng Miss Universe sa El Salvador.

At para sa PorDee fans, very memorable raw ang lahat ng moments na magkasama ang dalawa sa El Salvador habang naghahanda sa coronation night ng Miss U.

Nagkasama rin sila sa Mexico kaya wish nga ng fans, sana raw ay muling bumalik sa bansang iyon ang dalawang beauty queens para ipagpatuloy nila ang pagbuo ng mga sweet moments together.

Kahit kasi after ng coronation night ng Miss Universe 2023 ay hindi pa rin talaga napaghiwalay ang dalawa. Kinaaliwan sila sa Gala Dinner Fashion show ng pageant sa Mexico City kung saan nag-twinning pa sila sa suot nilang pink gowns nang rumampa.

Busog na busog nga sa ayuda ang PorDee fans ng photos at videos na magkasama ang dalawa sa Mexico trip nilang iyon. Pati ‘yung mga kulitan at landian nila ay pinag-usapan sa social media, ha!

“PorDee in Mexico will always be the peak of their story.”

“5 months into their lifetime friendship. I pray that Michelle and Ann’s bond grows stronger over time. Despite the distance. Sana tumagal sila.”

“Hay naku yung kilig ko sa dalawang kweens na ito, 5 months na. Sana tumagal sila!” komento ng netizens.

After ng Mega Magazine cover shoot nila parang hindi na muling nakitang magkasama ang dalawang reyna kaya sabik na sabik ang mga pageant aficionados na makita sila ulit together.

Kaya para i-celebrate ang 5 months ng PorDee, pinagtiyagaan muna ng fans ang mga lumang photos at reels ng mga iniidolo. Pero umaasa ang fans na mabibigyan sila ng ayuda nina Michelle at Anntonia para mai-celebrate ng bonggang-bongga ang kanilang 5th monthsary.

Abangers sila sa social media sa mga reaksyon ng dalawang queens sa ginagawa nilang pag-iingay.

Samantala, naniniwala naman ang ilang legit PorDee fans na scripted lang ang guesting ni Michelle sa ‘EXpecially for You’ segment ng ‘It’s Showtime’ noong April 6.

Hindi raw sila umaasa na magiging totoo ang relationship ng Miss Universe Philippines 2023 at ang nanalong searchee na sporty lawyer ng Cebu na si Atty. Oliver Moeller.

Mas bagay nga raw si Kim Chiu at si Atty Oliver. Bet pa rin nila ang PorDee. Kaloka.

Para sa PorDee fans, sina Michelle at Anntonia ang itinadhana. May ganun? Oh well, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata sa PorDee, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)