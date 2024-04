Bumaba ang unemployment rate nitong Pebrero sa 3.5% mula sa 4.5% noong Enero dahil dumami ang mga nagkatrabaho.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, nabawasan ang mga taong walang trabaho ng 350,000 dahil mula 2.15 milyong jobless noong Enero ay naging 1.8 milyon na lang ang walang trabaho noong Pebrero.

Sabi ni Mapa, 1.61 milyon ang nadagdag na trabaho sa wholesale and retail trade kasama na ang pag-repair ng mga sasakyan at motorsiklo noong Pebrero kumpara sa Enero. Nasa 1.03 milyong trabaho ang nadagdag sa sektor ng agrikultura, 325,000 sa accommodation and food service activities, 231,000 ang nadag­dag sa construction, at 206,000 ang nadagdag sa transportation and storage.

Nabawasan naman ang trabaho sa fishing and aquaculture, information and communications, professional and scientific activities, arts and entertainment, at public administration and defense.

Ayon sa PSA, tumaas din ang tinatawag na labor force participation rate o ang dami ng mga edad 15 pataas na nagtratrabaho at naghahanap ng trabaho nitong Pebrero sa 50.75 milyon kumpara sa 48.09 mil­yon noong Enero.

Sabi ng PSA, nasa 40.1 oras na nagtratrabaho sa isang linggo ang mga may trabaho nitong Pebrero, mas kaunti kaysa sa 42.1 oras noong Enero. (Eileen Mencias)