Sino raw itong babaeng alkalde ang iniintrigang chinurva ng babaerong politiko sa kanilang lalawigan?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, usap-usapan daw ng mga Marites na tinikman ng babaerong politiko ang lady mayor dahil maganda pa rin ito kahit may edad na, as in may asim pa talaga.

Matanda na kasi ang asawa ni yorme at nagi­ging sakitin na kaya hindi makapag-flag ceremony sa kanyang misis tuwing gabi.

Nagkataon namang madalas nakikitang magkasama itong si yorme at ang babaerong politiko na hindi na rin mabilang sa daliri ang mga anak sa iba’t ibang babae.

Suspetsa ng mga bugoy, matagal nang naglalaro ng apoy si mayora at ang politiko, eh paano ba naman kasi ay iba ang hitsura ng bunsong anak ng alkalde.

Kung totoo raw na produkto ng politiko ang bunsong anak ni mayora, aba’y hindi na niya kaila­ngan pang sustentuhan ito dahil madatung naman itong si alkalde.

Pintahan n’yo na. Ang lady mayor na inintrigang may relasyon sa babaerong politiko ay may ibang trabaho noong dalaga pa.