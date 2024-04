DATI ay alternatibong pagkain lang ang kabute para sa kanyang sakit sa bato, ngayon ay namamayagpag na ang isang Bikolana dahil sa lumalago niyang negosyo mula rito.

Nang dahil sa pangangailangan ng maayos na diet dahil sa kanyang sakit sa bato, nadiskubre ni Aling Glenda Loteriña ang kabute hindi lang bilang isang masustansyang pagkain kundi bilang isang kumikitang kabuhayan.

Nagsimula bilang libangan ang pag-cultivate sa mushroom para sa kanyang pagkain hanggang dumami ito sa tulong ng iba’t ibang programa ng gobyerno.

Ngayon, isa nang matagumpay na negosyante si Aling Glenda na nakinabang sa mga programa ng Department of Trade and Industry (DTI) tulad ng pagsasaayos ng kanyang manufacturing at packaging para sa J.Who Mushroom Farm na kanyang ipinangalan sa yumao niyang anak.

Ngayon, maaari na ring mag-resell ng kanyang produkto si Aling Glenda na matatagpuan na rin sa mga Kadiwa store ng Pangulo.

Nakatanggap rin si Aling Glenda ng kagamitang nagkakahalaga ng P100,000 mula sa Department of Science and Technology (DOST) para sa kanyang negosyo.

Hinirang rin siya ng Simbag sa Pag-Asenso microfinance NGO bilang best entrepreneur ng dalawang magkasunod na taon.

May payo naman si Aling Glenda sa mga nagbabalak na mag-negosyo.

“Kung papasok ka sa negosyo, kailangan ‘yung alam mo saka gusto mo talaga. Kung napipilitan ka lang, lagi kang mapapagod. ‘Wag mong isiping kikita agad kasi madidismaya ka. Ako po kahit matanda na at may sakit pero dahil gusto ko ‘yung ginagawa ko kaya nagtatagumpay ako.”