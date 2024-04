Sa panahon ng matitinding hamon at sigalot, sinusubok ang tunay na kakayahan ng ating mga lider, inaasahan ng taumbayan na ang kanilang mga pinuno ay magiging mga kampeon ng katotohanan, integridad at hustisya at walang pag-aalinlangan didipensahan ang ating teritoryo at bakuran.

Umaasa ang mamamayan sa kanilang mga pinuno hindi lamang para sa gabay, kundi para sa tapang at paninindigan sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan at soberanya.

Kabaligtaran nito si Vice President Sara Duterte. Sa harap ng pang-aapi at panghaharas ng China sa West Philippine Sea, ang “no comment” na sagot ni VP Sara ay hindi lang isang pagtanggi sa kanyang tungkulin, kundi isang malaking kataksilan! Si VP Sara ay tila naglalaro ng “hide-and-seek” sa gitna ng kagipitan ng mga Pilipino; hindi marinig ang boses at hindi makita ang liderato sa panahon na kinakailangan ito.

Ang pagpili ni VP Sara na manahimik sa gitna ng abusong dinadanas ng ating mga frontliners at mangingisda sa kamay ng China ay maliwanag na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang second highest leader of the land. Sa halip na magsalita at ipagtanggol ang karapatan at kaligtasan ng mga Pilipino, iniwan niya silang mag-isa sa harap ng karahasan at pananakop ng dayuhan. Bilang secretary of education na ang trabaho ay turuan at gabayan ang ating kabataan, ang title ba ng kanyang curiculum ay “no comment”? Para din siyang isang mutant na nagpapadala ng telepathic message sa mga Pilipino na, “Bahala na kayo diyan, basta ako, chill lang dito.” Ang galing!

Sabi ng kampo ni VP Sara, hindi raw siya presidente o “chief architect ng foreign policy” para magsalita ukol sa foreign affairs, lalo na sa West Philippinr Sea. Dios mio! Bakit, doomsday evangelist ba siya at nakuha niyang suportahan ang akusadong rapist ng mga minors at human trafficker ng mga bata na si Apollo Quiboloy? Media practitioner ba siya para depensahan ang fake news outlet na SMNI? International law expert ba siya para kastiguhin ang International Criminal Court (ICC) na tumutugis sa kanyang tatay dahil sa crimes against humanity? Kaya nga niyang batiin ang Chinese government sa wikang Mandarin, bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan sa wikang Pilipino? Puro palusot! Kung gusto, maraming paraan; kapag kakampi ng Tsina, napaghahalataan!

Sa panahon na kailangan natin ng tapang at determinasyon sa ating mga lider upang ipagtanggol ang ating teritoryo, ang pag-iwas ni VP Sara ay nagpapakita ng kababawan ng kanyang liderato, prinsipyo at mapanganib na direksyong politikal. Bawat opisyal ng pamahalaan, lalo na ang mga nasa mataas na puwesto tulad ni VP Sara, ay dapat maging tinig ng bayan at tagapagtanggol ng interes ng bansa. Ngunit sa halip na maging tanglaw at inspirasyon, mas nais pa ni VP Sara na itago ang kanyang ulo sa buhangin. Ang kanyang katahimikan ay nagbibigay-lakas lamang sa mga nagnanais na saktan at manloko sa ating bayan. Bukod dito, ang kanyang kawalang aksyon ay nagpapadala ng nakakakilabot na mensahe sa ibang mga bansa—na maaari nilang tapak-tapakan ang ating mga karapatan at soberanya nang walang pananagutan. Lubos na pinapahina ni VP Sara ang ating posisyon sa pandaigdigang entablado at pinapawalang-saysay ang ating mga tagumpay, partikular na ang ating historic arbitral ruling victory sa The Hague.

Parang teleserye ang drama ni VP Sara. Akala mo siya ang bayani sa pelikula, ngunit sa harap ng mga tunay na pagsubok, isa pa lang kontrabida. Ang tindi ng plot twist! Hanggang kailan kaya magtitiis ang mamamayan sa ganitong klaseng palabas? Hindi ko alam kung tatawa ba tayo o iiyak sa kalokohan ni VP Sara. Kailangan natin ng ending na may bonggang climax at happy ending, hindi itong paulit-ulit na replay ng kawalang aksyon at katrayduran. Sana sa susunod na kabanata, may mag-step up na tunay na mga lider.

Sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili ay: kailangan ba natin ng mga lider na tila naglalaro lang ng papeles sa isang palabas, o nangangailangan tayo ng mga tunay na mga pinuno na handang lumaban para sa ating bayan? Ang mga Pilipino ay hindi nangangailangan ng mga lider na nagsusukat lamang ng kanilang posisyon sa pulitika; kailangan natin ng mga lider na may tunay na tapang, integridad, at paninindigan. Hindi tayo magtatagumpay sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon kung patuloy nating bibigyan ng puwesto ang mga huwad na katulad ni VP Sara. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin, sa bawat boto, sa bawat aksyon. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya naman, sa susunod na pagkakataon, piliin natin ang mga lider na tunay na may puso para sa bayan, hindi yaong “no comment” ang sagot sa problema ng bansa, mga lider na tunay na PILIPINO! , kung hindi, YARI TAYO at ang susunod na salinlahi.