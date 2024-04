Kulugo normal sa bata, paano gagamutin?

Ang mga magulang ay likas nang maingat sa mga anak, na ultimo sa lamok ay ayaw pang padapuan.

Kung may sugat, agad na ginagamot at kung may mga pantal ay pinapahiran pa ng mga cream.

Pero paano kung ang anak mo ay bigla na lang tinubuan ng wart o kulugo dulot ng human papillomavirus o HPV?

“There are many different strains of HPV, so those that cause common warts are not the same as those that cause genital warts,” ayon kay Dr. Christopher Bunick, isang dermatologist at professor sa Yale School of Medicine.

Karaniwang tinatamaan ng warts ang mga bata dahil hindi pa nai-expose ang kanilang immune system dito.

Ayon kay Dr. Elizabeth Thompson, dermatologist sa Kaiser Permanente sa Seattle, anumang edad ay maaring tubuan ng warts.

Pero nasa 3-5% lamang umano rito ang matatamaan habang 10-20% namang posibleng maapektuhan ang mga bata na karaniwang tinutubuan sa kamay, daliri, paa at mukha.

Maaari rin itong kumalat sa pamamagitan ng skin-to-skin contact o kaya naman ay mula sa fomites tulad ng towel, razor, at shower floor.

Kumakalat din ito sa katawan ng bata tuwing nagkakamot o kung pinipisa.

Tuwing nagkakaroon kasi ng opening sa katawan ay lalong kumakalat ang virus.

Bago pa lumabas ang wart ay maaaring lumipas muna ang ilang buwan simula nang ma-expose sa naturang virus.

“Each person will have a different susceptibility. There are multiple strains of HPV that can cause warts. Some individuals have already been exposed and developed immunity to particular strains,” ayon pa kay Thompson.

Payo naman ni Bunick, huwag mag-panic sa halip ay lagyan ng band-aid ang wart ng bata upang hindi ito kumalat.

“Discuss care with a pediatrician first, and if needed, obtain a referral to a dermatologist,” dagdag pa ni Bunick.

Kung ito naman ay tumubo sa mukha at ikinahiya o ikinapangamba ng iyong tsikiting, ipaalala sa kanyang ito ay normal at ipagamot sa dermatologist upang mabilis na gumaling. (Natalia Antonio)