Joan Doguna ibabala ng LPU versus Baste

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Arena

10:00am – San Beda vs Saint Benilde

2:00pm – San Sebastian vs Lyceum

PUNTIRYA nina Joan Doguna at ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates na paluin ang pangalawang sunod na panalo pagharap sa San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball eliminations na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Biyernes.

Tangan ang 1-0 karta, muling sasandalan ng Intramuros-based squad LPU ang opensa ni Doguna upang ikadena ang two-game winning streak at manatili sa tuktok ng team standings.

Magsisimula ang paluan sa alas-2 ng hapon pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng San Beda at defending champions College of Saint Benilde (CSB) Blazers sa alas-10 ng umaga.

Inaasahang makakatuwang ni Doguna sa opensa sina Johna Denise Dolorito, Janeth Tulang at Heart Bio para sa Lady Pirates na kinaldag ang San Beda University, 25-17, 13-25, 25-15, 25-21, sa kanilang unang laro.

Si Doguna ang nahirang na Best Player of the Game sa inilistang 17 points habang nag-ambag sina Dolorito, Tulang at Bio ng 14, 12 at 11 puntos, ayon sa pagkakahilera.

Pero tiyak na mapapalaban ang Lady Pirates dahil nais ng SSC-R na makabangon agad mula sa pagkakadapa kontra Mapua Lady Cardinals, 20-25, 23-25, 18-25.

Samantala, tulad ng Lyceum, target din ng taft-based squad Benilde na ikahon ang pangalawang sunod na panalo upang mapanatiling malakas ang tsansa sa kanilang pagdepensa ng korona. (Elech Dawa)