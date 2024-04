Francine Diaz nakakaaliw ang blooper sa Japan

Ang bongga ni Francine Diaz dahil talaga namang marami ang naaliw sa blooper niya sa Asia Star Entertainer Awards sa Japan noong Miyerkoles (April 10).

Nag-present kasi ng award si Francine at kinaaliwan ang pagtawag niya sa South Korean boy band na Tomorrow X Together.

Kaaliw nga na ang pagbasa niya sa X ay ‘times’.

Dahil sa blooper na iyon ni Francine ay nag-trending siya at ang “TOMORROW TIMES TOGETHER”, ha!

Pero good vibes naman ang dating nun sa netizens.

Nakakaaliw lang daw talaga.

Actually mismong mgq malalapit kay Francine ay sobrang naaliw at natawa na lang.

Anyway, balik na sa Pilipinas si Francine at pinaghahandaan na niya at ng ka-love team na si Seth Fedelin ang first shooting day nila ng ‘My Future You’ ng Regal Entertainment, Inc.

Ayon sa producer ng pelikula na si Roselle Monteverde, tuloy na tuloy na ang first taping day ng FranSeth love team on April 23.

Bongga! (Jun Lalin)