Fierre Afan, wrestling squad asinta silya sa Paris Olympics

MAAGANG nagtungo ang seven-man national wrestling team sa pangunguna nina world grappling champions Fierre Afan at 32nd Southeast Asian Games gold medalist Alvin Lobrequito patungong Bishkek, Kyrgyzstan upang makadalo sa isang training camp bago ang inaabangang Asian Olympic qualifiers na inaasahang makakasabay ang mga powerhouse wrestler ng kontinente simula Abril 19-21 sa Bishkek Arena sa Gorodskoi Katok.

Tatangkaing makabalibag ng silya patungong 2024 Paris Olympics nina Afan at Lobrequito kasama sina Filipino-American Arian Carpio sa women’s 62kgs freestyle, multiple-SEA Games medalist Jiah Pingot sa women’s 50kgs freestyle, Mark Ervin Oliveros sa men’s 60kgs Greco Roman, Aliyah Rose Gabales sa women’s 53kgs freestyle at 2019 SEAG champion Jason Baucas na bubuhat sa men’s 67kgs Greco Roman class, habang gagabayan ang mga ito nina coaches Jimmy Angana at Melchor Tumasis.

“We are hoping to get that Olympic spot. We’ll try to rely on our veteran wrestlers like Jiah, Jason and Arian,” wika ni Wrestling Association of the Philippines Inc. President Alvin Aguilar sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “It has been decades since we’ve been in the Olympics, [that’s why] we will fight our way back again,” dagdag ng Universal Reality Combat Challenge (URCC) founder na sunod na paghahandaan rin ang World Olympic Qualifying na nakatakda naman sa Mayo 9-12 sa Istanbul, Turkey upang makakuha pa ng karagdagang Olympic berth sakaling hindi palarin sa Asian meet.

Kasunod ng matagumpay na mga gintong medalya sa United World Grappling Asian Championships at World Grappling Championships noong isang taon, puntiya rin ng 86th season UAAP Judo Rookie of the Year awardee na si Afan na mapasakamay ang isang puwesto sa Summer Olympic Games sa darating na Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa Paris, France.

Sasabak ang freshman student-athlete mula University of the Philippines sa men’s 74kgs freestyle division kontra sa mga powerhouse na Asian countries tulad ng South Korea, Japan, Mongolia, Kazakhstan, Iran, Uzbekistan, China, Tajikistan at host country Kyrgyzstan, habang nais naman matupad ni Phnom Penh biennial meet titlist Lobrequito ang kanyang pangarap na makasampa sa Olympiad sa paborito nitong men’s 57kgs freestyle, matapos mabigo sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Kinakailangan ng national wrestlers na makadalo sa naturang training camp upang mas magamay ang maaaring makaharap ng mga ito sa naturang torneo. Ito na lamang ang pagkakataong masasamantala ng national team na makakuha pa ng exposure matapos na maunsyami ang alis ng national wrestlers patungong Kyrgyzstan at Japan noong Enero.

Aminado ang national squad na halos lahat ng Asian rival ay pawang malalakas at nasa 50 porsiyento ng mga ito ay nasa matataas na antas ng kalidad, kaya paniguradong mapapalaban ang mga Pinoy wrestler. (Gerard Arce)